Какие организмы являются бактериофагами
Биология
Какие организмы являются бактериофагами
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Бактериофа́ги или фа́ги (от др.-греч. — «пожираю») — вирусы, избирательно поражающие бактериальные клетки. Чаще всего бактериофаги размножаются внутри бактерий и вызывают их лизис. Как правило, бактериофаг состоит из белковой оболочки и генетического материала одноцепочечной или двуцепочечной нуклеиновой кислоты (ДНК или, реже, РНК).
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