Чем представлено вегетативное тело грибов

Биология
Чем представлено вегетативное тело грибов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вегетативное тело которых представляет собой комочек протопласта без оболочек или с клеточной оболочкой. Например, полифаг эвгленовый (Polyphagus euglenae, отдел Chytridiomycota). Дрожжеподобный таллом. Встречается у сумчатых и базидиальных грибов в виде клеток, которые почкуются. Псевдомицелий характерен для дрожжей и дрожжеподобных организмов. У них вегетативное тело представлено одиночными клетками, которые почкуются, и какое-то время дочерние клетки оказываются соединенными, что внешне напоминает мицелий.
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