Составить 2 карточки по 15 слов со сложными именами сущ.

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Составить 2 карточки по 15 слов со сложными именами сущ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пылесос, биология, времяпрепровождение, семядоля, трясогузка, вертихвостка, уховертка, сорвиголова, кровожадность, хладнокровие, дальномер, география, термометр, фотоаппарат, фотоснимок, видеокамера, видеосвязь, видеозапись, телескоп, звездолёт, космонавт, телефон, автомобиль, аэропорт, мотоцикл, фоторепортаж, водопровод, газопровод, электрификация, скотоводство, земледелие, животноводство, садовод. Вот даже с запасом получилось.
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