Сделаете пожалуйста номер 206.

Гость: Гость:

Днем(подл.) и ночЬю(подл.) слышны(сказ.) в лесу шорохи. Это шепчутся(сказ.) деревЬя(подл.), кусты(подл.) и цвЕты(подл.). ПерегОвариваются(сказ.) птицы(подл.) и звери(подл.). Даже рыбы(подл.) разгОваривают(сказ.). Только надо суметь услышать(сказ.). Не откроют(сказ.) они(подл./местоимение) своих секретов рАвнодушному и безразличному, зато любознательному и тЕрпеливому расскажут(сказ.) о себе всё. *потому что от них задаются вопросы к второстепенным членам предложения . Сказуемое - главный член предложения, обозначающий действие предмета, который отвечает на вопросы "что делать?", "что сделать?" и т.д, подчеркивается двумя линиями. Подлежащее - "кто", "что", одной линией.