В каком учебнике находится задача? в трех автобусах находится 110 пассажиров. известно что во втором автобусе на 5 пассажиров больше чем в первом остальные пассажиры размещены в третьем
Математика
В каком учебнике находится задача? в трех автобусах находится 110 пассажиров. известно что во втором автобусе на 5 пассажиров больше чем в первом остальные пассажиры размещены в третьем
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
110+5=115 это во втором 115-110=5 наверное так
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