В каком учебнике находится задача? в трех автобусах находится 110 пассажиров. известно что во втором автобусе на 5 пассажиров больше чем в первом остальные пассажиры размещены в третьем

Математика

В каком учебнике находится задача? в трех автобусах находится 110 пассажиров. известно что во втором автобусе на 5 пассажиров больше чем в первом остальные пассажиры размещены в третьем

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