Помогите пожалуйста буду благодарен нижнее

Математика
Помогите пожалуйста буду благодарен нижнее
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40 × 720 = 28800 (яиц.) - всего. 2) 28800 : 4 = 7200 (яиц. ) - продали за первый день. 3) 28800 - (7200 + 5800) = 28800 - 13000 = 15800 (яиц. ) Ответ: 15800 яиц ещё не продано.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В пакете содержится 2кг.400г сахара. Как разделить сахвр на два веса :1кг и 700г,сделав три взвешивания на чашечный весах, имея только одну гирю 20...
Ответить
Русский язык
Придумайте сочинение об растении. О Любом. Помогите мне нужно плиз дам 70 балов
Ответить
Алгебра
Помогите решить неравенство с помощью системы, заранее большое спасибо! x ⩽ x² + 20 ⩽ 9x
Ответить
Математика
От пристаниА до пристаниК 30 км расстояние междупристанямиБиС 7 км 650 м а между А иб вдвое больше чему равно расстояние между пристанямик и с
Ответить
Математика
Как решить задачу? в автобусе ехало 45 детей, а в трех машинах по трое детей. во ско??ько раз меньше детей ехало в машинах, чем в автобусе?
Ответить