Помогите пожалуйста буду благодарен нижнее
Математика
Помогите пожалуйста буду благодарен нижнее
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 40 × 720 = 28800 (яиц.) - всего. 2) 28800 : 4 = 7200 (яиц. ) - продали за первый день. 3) 28800 - (7200 + 5800) = 28800 - 13000 = 15800 (яиц. ) Ответ: 15800 яиц ещё не продано.
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