Помогите пожалуйста буду благодарен нижнее

Гость: Гость:

1) 40 × 720 = 28800 (яиц.) - всего. 2) 28800 : 4 = 7200 (яиц. ) - продали за первый день. 3) 28800 - (7200 + 5800) = 28800 - 13000 = 15800 (яиц. ) Ответ: 15800 яиц ещё не продано.