Придумайте сочинение об растении. О Любом. Помогите мне нужно плиз дам 70 балов

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Ромашка - удивительный цветок. Что нам известно о ромашке? Этот полевой цветок мы часто встречаем и на улицах, но никогда не задумываемся о его полезных свойствах. А ведь именно ромашка уже много лет используется в лечении, включена в большинство травяных сборов, и считается омалаживающей в тибетской медицине. Ее вклад в гомеопатию очень велик, а в древнем Египте с этим поистине солнечным цветком проводили ритуалы в честь бога Ра. Ромашка часто встречается нам на страницах книг, зачастую как аллегория на простых с виду, добродушных людей, всегда готовых помочь, как, например, в притче "Роза и Ромашка". Сочетание неприхотливости с открытостью и добротой издавно манили любителей и авторов басен и притч, поэтому ее образ можно найти именно там. Также ромашку часто ассоциируют в невинностью и чистотой, поэтому с ней связано много гаданий. Ромашку выращивают в садах и уличных клумбах, а также в домашних условиях. Давно уже она заинтересовала своим обликом различных художников, и даже музыкантов. Этот цветок приносит много добра в различных областях. Яркий, светлый цветок издавна пленил людей, как, надеюсь, пленит и вас.