В пакете содержится 2кг.400г сахара. Как разделить сахвр на два веса :1кг и 700г,сделав три взвешивания на чашечный весах, имея только одну гирю 200г? Помогите плиз. :-)

Математика

В пакете содержится 2кг.400г сахара. Как разделить сахвр на два веса :1кг и 700г,сделав три взвешивания на чашечный весах, имея только одну гирю 200г? Помогите плиз. :-)

Автор: Гость