В пакете содержится 2кг.400г сахара. Как разделить сахвр на два веса :1кг и 700г,сделав три взвешивания на чашечный весах, имея только одну гирю 200г? Помогите плиз. :-)
Математика
В пакете содержится 2кг.400г сахара. Как разделить сахвр на два веса :1кг и 700г,сделав три взвешивания на чашечный весах, имея только одну гирю 200г? Помогите плиз. :-)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1ое взвешивание делим сахар пополам и получаем 2 пакета по 1кг 200гр 2. из 1-го пакета отсыпаем 200 гр (гиря): получается 1 пакет 1кг, и отмеренные 200гр пересыпаем ко второму пакету, получается в нём 1кг 400 г 3. делим 2-й пакет пополам и получаем 700 гр
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