Найти ошибки, исправить их. Написать какое качество речи нарушено. 1. Мой брат ста?? ДИПЛОМАТОМ международного конкурса исполнителей. 2. Сейчас производятся экономические электроприборы – они потребляют мало электроэнергии. ...
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Найти ошибки, исправить их. Написать какое качество речи нарушено. 1. Мой брат ста?? ДИПЛОМАТОМ международного конкурса исполнителей. 2. Сейчас производятся экономические электроприборы – они потребляют мало электроэнергии. 3. Причинять радость, уделять заботу. 4. Окружить вокруг, старые ветераны. 5. Учитель учит учеников, в следующей картинке прослеживается. 6. Девочка взяла тарелку, подошла к собаке и положила ее на пол . 7. Автор пытается показать нам разницу между Родиной и родными местами. Любовь к Родине начинается с ее культуры. 8. Этот роман реально является одним из лучших романов Толстого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Дипломантом 2. Экономичные 3. Приносить радость, проявлять заботу 4. Кружить около. Пожилые ветераны. 5. Учитель показывает (объясняет) учащимся, как.... (без тавтологии) . На следующей картинке видно (или можно наблюдать, увидеть, заметно). 6. Девочка взяла тарелку, подошла к собаке и поставила тарелку на пол. 7. Автор пытается показать нам различие между значением понятий Родина и родные места. Любовь к Родине начинается с любви (интереса, увлечения) к ее культуре. 8. Этот роман действительно (реально нельзя!, это современное слово-паразит) (безусловно тоже вариант) является одним из лучших произведений (творений) Толстого.
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