Найти ошибки, исправить их. Написать какое качество речи нарушено. 1. Мой брат ста?? ДИПЛОМАТОМ международного конкурса исполнителей. 2. Сейчас производятся экономические электроприборы – они потребляют мало электроэнергии. ...

Гость: Гость:

1.Дипломантом 2. Экономичные 3. Приносить радость, проявлять заботу 4. Кружить около. Пожилые ветераны. 5. Учитель показывает (объясняет) учащимся, как.... (без тавтологии) . На следующей картинке видно (или можно наблюдать, увидеть, заметно). 6. Девочка взяла тарелку, подошла к собаке и поставила тарелку на пол. 7. Автор пытается показать нам различие между значением понятий Родина и родные места. Любовь к Родине начинается с любви (интереса, увлечения) к ее культуре. 8. Этот роман действительно (реально нельзя!, это современное слово-паразит) (безусловно тоже вариант) является одним из лучших произведений (творений) Толстого.