Задача#133 пожалуйста
Математика
Задача#133 пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- число деревьев в первый день Тогда 2х - во второй и (х+10) - в третий х+2х+(х+10)=210 4х=200 х=50. - первый день 2х=50*2=100 - второй день х+10=50+10=60 - третий день
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