Задача#133 пожалуйста

Математика
Задача#133 пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х- число деревьев в первый день Тогда 2х - во второй и (х+10) - в третий х+2х+(х+10)=210 4х=200 х=50. - первый день 2х=50*2=100 - второй день х+10=50+10=60 - третий день
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Одна из сторон на 2 см меньше другой и в 2 раза меньше третьей . Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 22 см
Ответить
Математика
Запишите в виде десятичных дробей: 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 1/125, 4/125, 11/125, 1/200, 3/200, 21/100 с решением
Ответить
Биология
Какие организмы являются бактериофагами
Ответить
Математика
Чему равно делимое если делитель 14 частное 15 остаток11
Ответить
Қазақ тiлi
Переведите текст Біздің отбасымыз шағын. Жекеменшік үйде тұрамыз. Ауламыз үлкен, есіктің алдында гүлзар мен субұрқақ бар. Айнала көк шөп, өте әдем...
Ответить