Одна из сторон на 2 см меньше другой и в 2 раза меньше третьей . Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 22 см

Геометрия

Одна из сторон на 2 см меньше другой и в 2 раза меньше третьей . Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 22 см

Автор: Гость