Одна из сторон на 2 см меньше другой и в 2 раза меньше третьей . Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 22 см
Геометрия
Одна из сторон на 2 см меньше другой и в 2 раза меньше третьей . Найдите стороны треугольника, если его периметр равен 22 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х+х+х+2=22 2х+х+х=20-2 4х=20 х=20/4 х=5
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