Используя линейку, найдите начало отсчета. Найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. Запишите координаты точки C,D и Е. сколько единичных отрезков расположенной между точками A и B?
Математика
Используя линейку, найдите начало отсчета. Найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. Запишите координаты точки C,D и Е. сколько единичных отрезков расположенной между точками A и B?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильный ответ ) Мне учитель проверил)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сумма 2 чисел 715. Одно число заканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть то полу??ится второе число. Найдите эти числа
Геометрия
Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.
Қазақ тiлi
Математика