Используя линейку, найдите начало отсчета. Найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. Запишите координаты точки C,D и Е. сколько единичных отрезков расположенной между точками A и B?

Математика

Используя линейку, найдите начало отсчета. Найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. Запишите координаты точки C,D и Е. сколько единичных отрезков расположенной между точками A и B?

Автор: Гость