Отрасль которая относиться к производсвенной сфере

География
Отрасль которая относиться к производсвенной сфере
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько из них  экономики:  Промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство  Грузовой транспорт Связь (обслуживание предприятий  производственной сферы).
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