Отрасль которая относиться к производсвенной сфере
География
Отрасль которая относиться к производсвенной сфере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот несколько из них экономики: Промышленность Сельское хозяйство Лесное хозяйство Строительство Грузовой транспорт Связь (обслуживание предприятий производственной сферы).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Используя линейку, найдите начало отсчета. Найдите длину единичного отрезка в сантиметрах. Запишите координаты точки C,D и Е. сколько единичных отр...
Математика
Сумма 2 чисел 715. Одно число заканчивается нулем. Если этот нуль зачеркнуть то полу??ится второе число. Найдите эти числа
Геометрия
Основания трапеции равны 4 и 10. Найдите больший из отрезков, на которые делит среднюю линию этой трапеции одна из её диагоналей.
Қазақ тiлi