Прочитайте . Запишите сочетания «числ.+сущ.». Образец: В нашем классе 21 парта. - В на??ем классе двадцать одна парта. 1.Наш класс находится на 3 этаже. 2. У нас в классе учится 23 человека: 12девочек и 11 мальчиков. 3. В нашей...
Русский язык
Прочитайте . Запишите сочетания «числ.+сущ.». Образец: В нашем классе 21 парта. - В на??ем классе двадцать одна парта. 1.Наш класс находится на 3 этаже. 2. У нас в классе учится 23 человека: 12девочек и 11 мальчиков. 3. В нашей школе 44 кабинета. 4. В школьном актовом зале помещается 190 человек. 5. В середине XVII века население земного шара составляло всего лишь 545 000 000 человек.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наш класс находится на третьем этаже. 2. У нас в классе учится двадцать три человека: двенадцать девочек и одиннадцать мальчиков. 3. в нашей школе сорок четыре кабинета. 4. В школьном актовом зале помещается сто девяносто человек. 5. В середине семнадцатого века население земного шара составляло всего лишь пятьсот сорок пять миллионов человек.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В парке за 3 дня посадили 210 деревьев сколько деревьев было высажено в каждый из эт??х дней , если в 1 день деревьев посадили в 2 раза меньше , че...
Математика
Русский язык