Прочитайте . Запишите сочетания «числ.+сущ.». Образец: В нашем классе 21 парта. - В на??ем классе двадцать одна парта. 1.Наш класс находится на 3 этаже. 2. У нас в классе учится 23 человека: 12девочек и 11 мальчиков. 3. В нашей...

Русский язык
Прочитайте . Запишите сочетания «числ.+сущ.». Образец: В нашем классе 21 парта. - В на??ем классе двадцать одна парта. 1.Наш класс находится на 3 этаже. 2. У нас в классе учится 23 человека: 12девочек и 11 мальчиков. 3. В нашей школе 44 кабинета. 4. В школьном актовом зале помещается 190 человек. 5. В середине XVII века население земного шара составляло всего лишь 545 000 000 человек.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Наш класс находится на третьем этаже. 2. У нас в классе учится двадцать три человека: двенадцать девочек и одиннадцать мальчиков.  3. в нашей школе сорок четыре кабинета.  4. В школьном актовом зале помещается сто девяносто человек. 5. В середине семнадцатого века население земного шара составляло всего лишь пятьсот сорок пять миллионов человек.  
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