Ребят,помогите срочно В чем состоит сущность взаимного влияния атомов и молекул??х?Объясните на конкретном примере.

Химия
Ребят,помогите срочно В чем состоит сущность взаимного влияния атомов и молекул??х?Объясните на конкретном примере.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Атомы в молекулах соединены друг с другом в определенной последовательности согласно их валентностям. Последовательность межатомных связей в молекуле называется ее химическим строением и отражается одной структурной формулой Атомы и группы атомов в молекуле оказывают взаимное влияние друг на друга. По свойствам данного вещества можно определить строение его молекулы, а по строению молекулы - предвидеть свойства.
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