СРАВНИЕ ТЕЧЕНИЕ АТЛАНТИЧЕСКОГО ОКЕАНА И ТИХОГО ОКЕАНА

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Тихий океан Это самый большой из всех океанов, он отделяет Азию и Океанию от Южной Америки. Его площадь 165 250 000 квадратных километров, он граничит с Азией и Австралией на западе и Северной и Южной Америкой на востоке. Он простирается от Арктики на севере до Антарктического океана на юге. Его средняя глубина 4 028 м, он также самый глубокий океан – глубина Марианской впадины 11033 м Атлантический океан Это второй по величине океан с площадью в 106 400 000 квадратных километров. Атлантический океан занимает удлиненный, S-образный бассейн между Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе, он ограничен на севере Северным Ледовитым океаном, на юго-западе Тихим океаном, на юго-востоке Индийским океаном, на юге Антарктическим океаном. Его средняя глубина 3 926 м, максимальная глубина - Желоб Пуэрто-Рико 8 605 метра