Пожалуйста помогите 402

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Пусть количество деталей во второй день - х Тогда в первый день - 2х деталей В третий день - 2х-9 деталей Составим уравнение: 2х + х +2х-9 = 184 5х-9=184 5х= 184 - 9 =175 х = 175: 5 = 35 Во второй день мастер сделал 35 деталей