Пожалуйста помогите 402
Математика
Пожалуйста помогите 402
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть количество деталей во второй день - х Тогда в первый день - 2х деталей В третий день - 2х-9 деталей Составим уравнение: 2х + х +2х-9 = 184 5х-9=184 5х= 184 - 9 =175 х = 175: 5 = 35 Во второй день мастер сделал 35 деталей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Музыка
Составте кросворд из всех поданых слов: Щедрык,фольклор,масленица,веснянка,подол??ночка,семик,борода,воевода,марена,купало,колядка,ярило. люди по...
Литература