Найдите центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкосающихся с дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72км/ч и при этом частота вращения колеса 8Гц.

Физика

Найдите центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкосающихся с дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72км/ч и при этом частота вращения колеса 8Гц.

Автор: Гость