Найдите центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкосающихся с дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72км/ч и при этом частота вращения колеса 8Гц.

Физика
Найдите центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкосающихся с дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72км/ч и при этом частота вращения колеса 8Гц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=72 км/ч=20 м/с v=2πγR R=v/2πγ а ц/с=v²/R=v²:v/2πγ=2πγv=6,28*8*20=1004,8 м/с²
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