Мини сочинение на тему "уважайте самих себя" Срочно!

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Мини сочинение на тему "уважайте самих себя" Срочно!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нужно проявить себя в хорошую сторону. 2. Уметь постоять за себя. 3. Найти в себе хорошие качества. 4. Заключение
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