В вазу поставили 7нарциссов , это,на 5больше, чем тюльпанов. сколько тюльпанов было в вазе? ответ
Математика
В вазу поставили 7нарциссов , это,на 5больше, чем тюльпанов. сколько тюльпанов было в вазе? ответ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+7=12. Пять нарциссов, 12 тюльпанов. Если на больше, то это"+", если в ...больше , то "*(умножение)". А на меньше"-", в ...меньше":" (деление)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Мотогонщик преодолел первый участок трассы за 52 с , второй - за 46 с , а третий - на n с быстрее, чем второй. Сколько времени затратил мотогонщ...
Физика
Найдите центростремительное ускорение точек колеса автомобиля, соприкосающихся с дорогой, если автомобиль движется со скоростью 72км/ч и при этом ч...
Математика