Решите уравнение 56\10 = х+4\25
Математика
Решите уравнение 56\10 = х+4\25
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56/10=х+4/25 5,6=х+0,16 х=5,60-0,16 х=5,44 корень уравнения Проверка: 5,44+0,16=5,6 5,6=5,6
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