Сколько содержится десятыхв 1/2. шестых в 4/12.девятых в 1/3.сотыхв 1/5.двадцатых в 3/5.четверты в 8/32
Математика
Сколько содержится десятыхв 1/2. шестых в 4/12.девятых в 1/3.сотыхв 1/5.двадцатых в 3/5.четверты в 8/32
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5 , 2 , 3 , 20 , 12 , 1 вот так вот
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