Сколько содержится десятыхв 1/2. шестых в 4/12.девятых в 1/3.сотыхв 1/5.двадцатых в 3/5.четверты в 8/32

Математика

Сколько содержится десятыхв 1/2. шестых в 4/12.девятых в 1/3.сотыхв 1/5.двадцатых в 3/5.четверты в 8/32

Автор: Гость