Помогите пожалуйста! определите начальную скорость тела подброшенного вертикально вверх если оно поднялось на высоту 5 метров
Физика
Помогите пожалуйста! определите начальную скорость тела подброшенного вертикально вверх если оно поднялось на высоту 5 метров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кинетическая энергия тела переходит в потенциальную => Eк=Eп mv^2/2=mgh v^2/2=gh v=√2gh v=√2*9.81*5 v=9.9 м/с
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