Помогите пожалуйста! определите начальную скорость тела подброшенного вертикально вверх если оно поднялось на высоту 5 метров

Физика

Помогите пожалуйста! определите начальную скорость тела подброшенного вертикально вверх если оно поднялось на высоту 5 метров

Автор: Гость