Сочинение на тему ,,В походе,, со словосочетаниями предлагать услуги, маршрут раз??ожить вещи прилагать усилия, старания расположиться у костра,у речки, у опушки

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Сочинение на тему ,,В походе,, со словосочетаниями предлагать услуги, маршрут раз??ожить вещи прилагать усилия, старания расположиться у костра,у речки, у опушки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Теплый весенний день - прекрасный повод для похода. Мы сложили вещи и отправились в путь.  Мы шли очень долго, вокруг пестрели цветочные луга, речки и небольшие озера, просторы родной земли. В пути мы встретили хорошую семью, которая тоже направлялась в поход. Через километры пути наши новые друзья решили устроить привал. Мы разложили вещи, выпили горячего чаю, отдохнули и отправились дальше. Вдали уже виднелись верхушки высоких елок и сосен. Мы приложили много усилий, пока добирались до назначенного места. Наши друзья и мы разместились у речки и разожгли костер. Эти дни были для нас самыми незабываемыми.
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