Составить 2 сложных предложения и выписать 3 существительных
Русский язык
Составить 2 сложных предложения и выписать 3 существительных
Ответ(ы):
Гость:
Хороши летние туманные дни, хотя охотники их и не любят. Мальчики весь день запускали воздушного змея, пока он не сломался. Дни, охотники, мальчики.
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