Составить 5 БСП со знаком препинания тире

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Составить 5 БСП со знаком препинания тире
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дунул ветер – все дрогнуло, ожило и засмеялось.  2)   Любишь кататься –  люби и саночки возить. 3)  Вдруг мужики с топорами явились –  лес зазвенел, застонал, затрещал 4) Глянешь с горы –  какой вид!  5) Я умираю – мне не к чему лгать.
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