Составить 5 БСП со знаком препинания тире

Гость: Гость:

1)Дунул ветер – все дрогнуло, ожило и засмеялось. 2) Любишь кататься – люби и саночки возить. 3) Вдруг мужики с топорами явились – лес зазвенел, застонал, затрещал 4) Глянешь с горы – какой вид! 5) Я умираю – мне не к чему лгать.