Составить 5 БСП со знаком препинания тире
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Составить 5 БСП со знаком препинания тире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Дунул ветер – все дрогнуло, ожило и засмеялось. 2) Любишь кататься – люби и саночки возить. 3) Вдруг мужики с топорами явились – лес зазвенел, застонал, затрещал 4) Глянешь с горы – какой вид! 5) Я умираю – мне не к чему лгать.
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