Дам 40 баллов. Помогите пожалуйста, я не могу справится с этим заданием.

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Дам 40 баллов. Помогите пожалуйста, я не могу справится с этим заданием.
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