Дано : АВС Угол С = 90 Угол А = 30 АВ = 16 Найти ВС
Геометрия
Дано : АВС Угол С = 90 Угол А = 30 АВ = 16 Найти ВС
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как напротив угла в 30 градусов, следовательно сторона= половина гипотенузы. Ответ:16/2=8
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