Рассмотрите иллюстрацию взятие рязани опишите укрепление города в чём был их н??достаток?

История
Рассмотрите иллюстрацию взятие рязани опишите укрепление города в чём был их н??достаток?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вокруг всего города проходила деревянная стена недостаток в том что эти стены легко можно уничтожить огнём
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