Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Найти ускорение. помогите пожалуй??та. срочно!

Физика
Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Найти ускорение. помогите пожалуй??та. срочно!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=(v2-v1)/t a=(54-72)/20=-0,9м/с^2
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