Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Найти ускорение. помогите пожалуй??та. срочно!
Физика
Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Найти ускорение. помогите пожалуй??та. срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А=(v2-v1)/t a=(54-72)/20=-0,9м/с^2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г
Українська література