Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Найти ускорение. помогите пожалуй??та. срочно!

Физика

Скорость поезда за 20 с уменьшилась с 72 до 54 км/ч. Найти ускорение. помогите пожалуй??та. срочно!

Автор: Гость