Напишите числительное словами К 778 прибавить 852 Прибыл поезд с 379 экскурсантами.

Русский язык
Напишите числительное словами К 778 прибавить 852 Прибыл поезд с 379 экскурсантами.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К семиста семидесяти восьми прибавить восемьсот пятьдесят два. Прибыл поезд с тремястами семьюдесятью девятью экскурсантами
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
2 умножить на x - 5 равно 11- 3 умножить на x
Ответить
Биология
Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г
Ответить
История
Политика военного комунизма что относится
Ответить
Українська література
Краткое содержание "Русалонька із 7-В, або Прокляття роду Кулаківських"
Ответить
Химия
CaO+AgNO3=? какая реакция тут напишите все возможные варианты
Ответить