Напишите числительное словами К 778 прибавить 852 Прибыл поезд с 379 экскурсантами.
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Напишите числительное словами К 778 прибавить 852 Прибыл поезд с 379 экскурсантами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
К семиста семидесяти восьми прибавить восемьсот пятьдесят два. Прибыл поезд с тремястами семьюдесятью девятью экскурсантами
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