CaO+AgNO3=? какая реакция тут напишите все возможные варианты

Химия
CaO+AgNO3=? какая реакция тут напишите все возможные варианты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO+AgNO3=Ca(NO3)2+Ag2O-реакция обмена реакция обмена реакция разложения зачатие реакция реакция переключения
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