Г. Расположите в определенной последовательности возникновение основных ароморфозов: А) двусторонняя симметрия тела Б) аэробное дыхание В) фотосинтез Г) возникновение ядра Д) половой процесс
Биология
Г. Расположите в определенной последовательности возникновение основных ароморфозов: А) двусторонняя симметрия тела Б) аэробное дыхание В) фотосинтез Г) возникновение ядра Д) половой процесс
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Гость:
ВБДА.................
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Номер 4, помогите, пожалуйста! а,б,в,г - это варианты ответом, нужно выбрать правильный и записать решение, заранее спасибо! ОТДАМ 25 БАЛЛОВ!!!
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