Г. Расположите в определенной последовательности возникновение основных ароморфозов: А) двусторонняя симметрия тела Б) аэробное дыхание В) фотосинтез Г) возникновение ядра Д) половой процесс

Биология

Г. Расположите в определенной последовательности возникновение основных ароморфозов: А) двусторонняя симметрия тела Б) аэробное дыхание В) фотосинтез Г) возникновение ядра Д) половой процесс

Автор: Гость