Синтаксический разбор предложения: Я стараюсь писать красиво. Заранее спасибо! :)

Русский язык
Синтаксический разбор предложения: Я стараюсь писать красиво. Заранее спасибо! :)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - подлежащее Стараюсь писать - сказуемое Красиво - обстоятельство( черточка с точкой)
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