Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г

Биология
Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10% теряется на каждой стадии, что в массе 10г. растение    -  травоядное животное(1 потребитель)  -  хищник(2)  -  хищник(3) 130г получается масса продуцентов,если я правильно поняла задание)) как будешь знать точный ответ, напиши ради интереса.
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