Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г

Гость: Гость:

10% теряется на каждой стадии, что в массе 10г. растение - травоядное животное(1 потребитель) - хищник(2) - хищник(3) 130г получается масса продуцентов,если я правильно поняла задание)) как будешь знать точный ответ, напиши ради интереса.