Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г
Биология
Определите совокупную массу продуцентов, ставших источником пищи для потребител?? 3-го порядка, если масса полученной ими пищи равна 100 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10% теряется на каждой стадии, что в массе 10г. растение - травоядное животное(1 потребитель) - хищник(2) - хищник(3) 130г получается масса продуцентов,если я правильно поняла задание)) как будешь знать точный ответ, напиши ради интереса.
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