Отдел пищеварительной системы, на внутренней поверхности которого располагаются ворсинки,-это:

Биология
Отдел пищеварительной системы, на внутренней поверхности которого располагаются ворсинки,-это:
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Автор: Гость
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Гость:
Этот отдел-тонкая кишка.
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