Кто такие либералы, консерваторы, социалисты, западники, славянофилы
История
Кто такие либералы, консерваторы, социалисты, западники, славянофилы
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Либералы отстаивают свободу, консерваторы стремятся сохранить старые устои,социалисты ставят перед собой глобальную цель свержения капитализма
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