Два туриста делали на завтрак бутерброды. к ним подошел третий турист , и они дали ??му поесть: первый дал ему 3 бутерброда , а второй - 2 бутерброда. третий турист заплатил за угощение 10 рублей. как разделить должны были разд...
Информатика
Два туриста делали на завтрак бутерброды. к ним подошел третий турист , и они дали ??му поесть: первый дал ему 3 бутерброда , а второй - 2 бутерброда. третий турист заплатил за угощение 10 рублей. как разделить должны были разделить между собой эти деньги первые 2 туриста?
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Гость:
Что........ странная задача вот сижу думаю
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