Составить диалог 7-8 реплик на тему "Должны ли уроки физкультуры быть обязательным?? в школе?"

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Составить диалог 7-8 реплик на тему "Должны ли уроки физкультуры быть обязательным?? в школе?"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канежно тре обіжаєш                                         
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