Составить диалог 7-8 реплик на тему "Должны ли уроки физкультуры быть обязательным?? в школе?"
Українська мова
Составить диалог 7-8 реплик на тему "Должны ли уроки физкультуры быть обязательным?? в школе?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Канежно тре обіжаєш
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