Составить два предлодения из басни ,,собака и ее тень."

Гость: Гость:

Собака и ее тень. Был жаркий денек,когда собачку позвала хозяйку обедать,она заметила, что кто бежит следом за ней. Вот она остановилась, когда она начала лаеть на тень,она повторяла все двежения!Так собака нашла себе нового друга,и играла с тенью с утра до вечера...