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Вырпзи в метрах:400см,7км10м
Математика
Вырпзи в метрах:400см,7км10м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 см = 4 м, 7км 10 м = 7010м
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