.В ромбе АВСД,угл А в 4 раза больше угла Б.Найти углы ромба
Геометрия
.В ромбе АВСД,угл А в 4 раза больше угла Б.Найти углы ромба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов в 4хугольнике =360 градусов, а в ромбе противоположные углы равны. Если один угол равен х, тогда другой 4х. Тогда 4х×2+2х=360 10х=360 х=36. Угол б=36 градусов, а=36×4=144 градуса.
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