.В ромбе АВСД,угл А в 4 раза больше угла Б.Найти углы ромба

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Сумма углов в 4хугольнике =360 градусов, а в ромбе противоположные углы равны. Если один угол равен х, тогда другой 4х. Тогда 4х×2+2х=360 10х=360 х=36. Угол б=36 градусов, а=36×4=144 градуса.