Помогите Пожалуйста решить Домашнее Задание , очень нужно . Только А Б В
Алгебра
Помогите Пожалуйста решить Домашнее Задание , очень нужно . Только А Б В
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)6(x+2)+3x=2x(x+2) 6x+12+3x=2x^2+4x 6x+3x+12-2x^2-4x=0 -2x^2+5x+12=0 2x^2-5x-12=0 D= 25-4×2×(-12)= 121; √121=11 x1=(5+11)/2=8 x2=(5-11)/2=-3
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