Какое средство художественной выразительности на строках Смотрит весело лес?

Литература
Какое средство художественной выразительности на строках Смотрит весело лес?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Олицетворение -  изображение неодушевленных предметов как одушевленных, при котором они наделяются свойствами живых существ: даром речи, способностью мыслить и чувствовать.
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