Таблица сходства и различия фотографического изображения земной поверхности , выполненого с поверхности земли, борта самолёта , борта космического корабля
География
Таблица сходства и различия фотографического изображения земной поверхности , выполненого с поверхности земли, борта самолёта , борта космического корабля
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Гость:
Должно быть правильно,ну всё же уточни у кого-то.
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