Сколько существует целых чисел, модуль которых меньше 5, но больше 2?
Математика
Сколько существует целых чисел, модуль которых меньше 5, но больше 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смотря каких чисел, если рациональных/вещественных, то бесконечно много, если натуральных, то 2, а если целых, то 4
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