Укажите относительную плотность по кислороду паров дибромпроизводного алкана молекула которого содержит 5 атомов углерода: 1)7,93 2)7,19 3)14,37 4)10,27

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Формула обычного алкана C5H12 по скольку нам дан дибромалкан, то его формула будет иметь такой вид С5H10Br2. D(O2) = M(C5H10Br2)/M(O2) = 230/32 ≈ 7,19 Ответ: 2