Восемь друзей решили провести турнир по шашкам так чтобы каждый сыграл с каждым п?? одной партии Сколько партий будет сыграно

Математика

Восемь друзей решили провести турнир по шашкам так чтобы каждый сыграл с каждым п?? одной партии Сколько партий будет сыграно

Автор: Гость