Восемь друзей решили провести турнир по шашкам так чтобы каждый сыграл с каждым п?? одной партии Сколько партий будет сыграно

Математика
Восемь друзей решили провести турнир по шашкам так чтобы каждый сыграл с каждым п?? одной партии Сколько партий будет сыграно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я думаю так может быть  8*7=56
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