After supper/wash/you/always/the/Do/dishes(как написать это предложения правильно?)
Английский язык
After supper/wash/you/always/the/Do/dishes(как написать это предложения правильно?)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Do you always wash the dishes after supper? Ты всегда моешь посуду после ужина?
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