Задача 4 В школьную столовую привезли 6 кг, лимонов, яблок на 24 кг больше чем лимонов, а груш на 12 кг меньше чем яблок. Сколько килограмм груш привезли в школьную столовую?
Математика
Задача 4 В школьную столовую привезли 6 кг, лимонов, яблок на 24 кг больше чем лимонов, а груш на 12 кг меньше чем яблок. Сколько килограмм груш привезли в школьную столовую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6+24=30 кг яблок 30-12=18 кг груш ответ: 18 кг груш
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